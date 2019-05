Eleonora Pedron e Max Biaggi di nuovo insieme?

Eleonora Pedron e Max Biaggi sono sempre più vicini, nonostante la loro relazione sia terminata da diversi anni. L’ex campione di motociclismo non sta vivendo però un momento facile della sua vita. La morte del padre Pietro (avvenuta due giorni fa) ha lasciato un vuoto incolmabile nel suo cuore. Per questo si è rifugiato negli affetti più cari, quello della sua ex compagna, Eleonora Pedron, e dei figli avuti da lei, Ines Angelica e Leon Alexandre.

L’occasione per il riavvicinamento si è creata domenica 19 maggio, giorno della comunione di Ines Angelica. Un momento importante per la famiglia Biaggi, che si è riunita nella fede e nell’amore. Sui social la bella Eleonora Pedron ha condiviso con i follower numerose fotografie della giornata trascorsa insieme e non ha risparmiato parole di sostegno per l’ex compagno. Lo dimostra la foto che ritrae le mani unite di papà Max e Leon, dove Eleonora scrive: "La vita porta e riporta". Una frase che ha entusiasmato i fan della coppia, che sperano in un ritorno di fiamma tra i due. Ma non solo. L’ex Miss Italia, che recentemente si è dichiarata single e felice, ha indugiato molto sulla complicità tra padre e figlio, postando altri scatti dei due uomini della famiglia, sottolineandone il profondo legame.

La cerimonia del sacramento della Comunione si è svolta nella Cathedrale di Monaco, città dove i figli di Biaggi stanno crescendo, mentre la festa si è poi conclusa al Monte Carlo Beach, un raffinato locale sulla Costa Azzurra. Max Biaggi ha postato sul suo profilo social alcuni istanti del pranzo, proprio all’interno del locale, mostrando il momento di serenità vissuto dalla famiglia.

