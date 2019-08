Eleonora Pedron ritrova lʼamore con Fabio Troiano

Eleonora Pedron ha ritrovato l'amore. L'indiscrezione arriva dalle prime pagine del magazine Chi di Alfonso Signorini. L'ex Miss Italia è stata paparazzata insieme a Fabio Troiano in atteggiamenti intimi mentre si godono le vacanze a Pantelleria. Per la bella padovana sembra essere finalmente tornata la fiamma dell'amore; dopo la separazione dall'ex marito Max Biaggi e diversi flirt che non sono andati nel migliori dei modi.

Eleonora, madre di due figli avuti dall'ex marito Max Biaggi, da tempo cercava il suo "porto sicuro". Lei stessa tempo fa aveva detto di volersi innamorare di nuovo, magari sposarsi e avere una famiglia numerosa, in un'intervista aveva ammesso: "Ho sempre voluto un uomo che mi amasse e con il quale sposarmi e avere una famiglia numerosa".

Le dicerie su una possibile storia d'amore tra Eleonora Pedron e Fabio Troiano sono state finalmente confermate. La showgirl e l'attore sono infatti stati fotografati insieme, durante le vacanze che stanno passando Pantelleria. Lontani da occhi indiscreti i due innamorati si stanno godendo la loro intimità. Tra coccole, abbracci e bacini. La coppia sembra si stia frequentando da diverso tempo in segreto. Segreto ormai svelato dalla rivista d Chi di Alfonso Signorini.

Fabio Troiano, la nuova fiamma di Eleonora Pedron

Ad oggi sono cambiate davvero molte cose per Eleonora da quella intervista, infatti la showgirl dopo la fallimentare relazione con la Iena Nicolò De Devitiis sembra aver trovato nuovamente l'amore con Fabio Troiano. Lui è uno degli attori più apprezzati nel mondo dello spettacolo italiano. Attualmente ha quarantacinque anni, la maggior parte di essi passati tra palcoscenici e set cinematografici. Egli è conosciuto soprattutto per l'interpretazione del Genio Abu Zazà nella Melavisione tra il 2001 e il 2004.

Fabio nasce a Torino ma da sempre è legato a Napoli e alle sue origini campane. In amore non è proprio un play boy; l'unica storia davvero importante Fabio l'ha avuta con Violante Placido, collega famosa e figlia d'arte. Per Eleonora Pedron l'amore nato con Fabio Troiano può essere quello giusto, che le permetterà di realizzare il suo sogno di avere una famiglia numerosa ed un uomo devoto; al momento non è dato saperlo, sta di fatto però che l'amore tra la showgirl e l'attore sembra essere più vivo che mai e solo il tempo potrà dire se la loro sarà una storia a lieto fine.

