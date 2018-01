Elettra Lamborghini: "Basta reality, voglio fare musica"

Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, Elettra Miura Lamborghini pare aver confermato che non partirà per L'Isola dei Famosi.

La bella ereditiera avrebbe rifiutato di sbarcare in Honduras perché, dopo aver passato gli ultimi 3 anni della sua vita fra un reality e l'altro, è convinta di voler fare altro. Intervistata dal sito Rolling Stone, Elettra Miura Lamborghini ha spiegato: "Vorrei fare musica. Lanciarmi seriamente in questo mondo, come sto per fare. Sentirete presto qualcosa. Oppure lavorare in programmi tv diversi: basta salotti, tette, culi… non ho più niente da dire su certe cose. Sono stata a StraFactor, mi piacerebbe una cosa del genere. Mi piacerebbe fare il giudice. E ho anche un’altra idea…".

Ma quale idea? L'idea della Lamborghini è piuttosto ambiziosa: "Vorrei avere un programma tutto mio, dove aiuto le persone che non hanno autostima. I social sono pieni di gente che si modifica, che si ritocca… Vorrei far capire alle persone che siamo tutti imperfetti e va benissimo così. Odio quelle secche di merda".

Insomma, con il suo solito tono "pacato", Elettra Miura Lamborghini, fra le righe, avrebbe smentito che parteciperà a L'Isola dei Famosi.