Elettra Lamborghini, confessione social: "Sembro una balena"

Bellissima, affascinante, simpatica e sexy, ma anche molto sensibile: è questo il ritratto di Elettra Lamborghini, dopo lo sfogo social affidato alle Storie del suo profilo Instagram. La giovane artista si lascia andare a un ironico sconforto dopo aver visionato una serie di scatti ufficiali, che la ritraggono mentre solca il red carpet dei recenti MTV EMA 2019 a Siviglia. La prospettiva delle foto non valorizzerebbe la sua bellezza prorompente e neppure il bellissimo abito, facendola apparire più curvy del solito. La stessa Elettra si autodefinisce una "balena", lanciando anche una simpatica petizione per abolire le foto da red carpet. Non un'accusa nei confronti del look, anzi la Lamborghini ci tiene a sottolineare lo splendore dell'abito creato dallo stilista Danilo Forestieri.

Un look molto nelle sue corde, un outfit incredibile in pizzo turchese, lavorato con tanto di spacco vertiginoso e scollatura sensuale, che mette in evidenza il seno generoso dell'artista. Ma, a quanto pare, le foto realizzate non valorizzerebbero l'outfit, facendola sentire poco bella e affascinante. Uno sfogo tenero, naturale, che rende la giovane più spontanea ma che ottiene in cambio un grande sostegno e supporto dalla rete, pronta ad abbracciarla virtualmente. Forse non una carellata di scatti riuscitissimi, ma Elettra risulta comunque bella e sensuale, mentre sorride all'obiettivo da sola oppure in compagnia del fidanzato, il dj e produttore Afrojack.

I due fanno coppia fissa da tempo e da poco hanno festeggiato il loro anniversario: un momento importante che Elettra ha voluto celebrare pubblicando alcune immagini private, accompagnate da una dedica ricca di amore e sentimento. Poche parole ma davvero sentite, che rivelano la grande affinità tra i due: una coppia che è apparsa molto unita sin dai primi momenti. La giovane ha voluto celebrare così un equilibrio emotivo che la fa sentire amata, apprezzata e speciale quanto una principessa, che forse li condurrà presto verso l'altare e le nozze.

