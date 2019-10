Elettra Lamborghini ha una sorella segreta?

Il salotto serale di Barbara d’Urso ha ospitato la signora Rosalba Colosimo, che ha raccontato di aver avuto una relazione con il padre di Elettra Lamborghini e di essere la madre di una figlia mai riconosciuta dall’imprenditore.

La signora Colosimo ha spiegato di aver conosciuto molti anni fa Lamborghini, di esserne stata ammaliata, ma di aver rifiutato il corteggiamento per paura di non essere all’altezza di quella nota famiglia. Poi, un nuovo incontro tra loro quando la donna era già sposata con il suo ex marito, ha dato vita ad una relazione extraconiugale dalla quale è nata Flavia, la presunta primogenita di Tonino Lamborghini. “ Sono rimasta incinta nel 1987 – ha raccontato la signora ai microfoni di Live! - . Lui è stato la prima persona che ho informato e la prima cosa che mi ha detto è stata: ‘Non ti permettere di abortire’ ”.

“ Io ero felicissima, voleva dire che aveva accettato la cosa – ha continuato a raccontare la Colosimo - . Però, subito dopo mi ha detto: ‘Rimarrà il nostro segreto a vita’. Queste parole: non una di più e una di meno ”. La madre della presunta figlia mai riconosciuta da Lamborghini, quindi, ha aggiunto di aver tentato di separarsi fin da subito dal suo ex marito e di aver raccontato alla figlia Flavia la verità solo un anno fa.

Tra Flavia e Tonino Lamborghini, come riportato dalla signora, ci sarebbe stato anche un incontro durante il quale l’imprenditore le avrebbe fatto sapere di non essere disposto a riconoscerla. “ Mia figlia gli ha fatto capire che non vuole i soldi, ma solo sapere la verità – ha sottolineato la donna - . Se fosse stato per i soldi l'avrei fatto quando Flavia aveva 2 anni. Lei vuole il test del Dna, ma lui ha risposto che non può dare retta a tutte le donne con cui è stato e che gli vanno a chiedere una cosa del genere ”.