Elettra Lamborghini al serale di Amici 2019?

Secondo le ultime indiscrezioni dal mondo dello spettacolo, Maria De Filippi starebbe studiando un ruolo per Elettra Lamborghini al serale di Amici. La ricca ereditiera è tra i personaggi social più chiacchierati del momento e secondo quanto riportato dal settimanale 'Oggi' non è da escludere che possa prendere parte al cast ufficiale del programma.

Anche Simona Ventura la vorrebbe nel suo programma

Elettra Lamborghini ha già partecipato ad Amici in passato, ma solo in veste di ospite. In questo caso sarebbe diverso, in quanto avrebbe un ruolo di primo ordine. Tutti rumors che ancora non trovano conferma ma che potrebbero concretizzarsi nel corso dei prossimi giorni. La De Filippi dovrà essere molto convincente, anche perchè Elettra Lamborghini continua ad apprezzare il corteggiamento di Simona Ventura per partecipare al programma Rai, The Voice.

La sua presenza tuttavia non è mai stata confermata e il motivo potrebbe essere proprio la tentazione 'Amici'. Una cosa sembra certa: rivedremo presto la Lamborghini in televisione.