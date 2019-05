Elettra Lamborghini: "Vorrei un figlio, ma prima devo realizzarmi"

E’ la coach rivelazione della nuova edizione di The Voice of Italy condotta da Simona Ventura e, da quando Elettra Lamborghini è apparsa su Rai 2, la curiosità dei fan sulla sua vita privata è notevolmente aumentata.

Essendo una delle ereditiere più seguite sui social, dove conta più di 4 milioni di follower, la Lamborghini ha sempre messo in evidenza lussi ed eccessi, ma poche volte ha mostrato la parte più intima e sensibile di sé. Eppure, da quando è approdata sulle poltrone girevoli di The Voice, Elettra ha fatto cambiare opinione su di sé a molti e, adesso, tantissimi utenti mostrano maggiore interesse nei confronti della “princesa”. Così, negli ultimi giorni, la Lamborghini ha lasciato spazio alle curiosità dei suoi follower rispondendo con estrema sincerità anche alle domande più scomode.