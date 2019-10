Elga Enardu: “Giovanni Conversano? C’è una querela in corso”

Sorella gemella di Serena Enardu, Elga è intervenuta per difendere la compagna di Pago che, poiché ancora impegnata con Temptation Island Vip, non ha modo di replicare alle tante accuse che le sono state rivolte nel corso delle settimane.

Elga, che come Serena è stata una delle protagoniste di Uomini e Donne, ha difeso a spada tratta la sorella da chi sostiene non si stia comportando in modo giusto nei confronti del compagno. " Se non ti metti in discussione, ti diverti e basta, e ti ritrovi poi sul tronchetto, non ha senso partecipare - ha detto la gemella di Serena - . Va messo alla prova il proprio rapporto in relazione a quella che non è la quotidianità". E, dopo essere già intervenuta via social per replicare a Giovanni Conversano, è tornata ad affrontare brevemente la questione. Intervistata dal settimanale Uomini e Donne magazine, la sarda ha chiarito di non voler approfondire l’argomento riguardante l’ex fidanzato della sorella perché con lui è già in corso un’azione legale.