Elga Enardu manda cuori all'ex cognato Pago. E il web mormora

L'ultima puntata di Verissimo, trasmessa su Canale 5 lo scorso sabato 14 dicembre, ha visto presentarsi come ospite in studio Pago. Il cantante (classe 1971,ndr), incalzato dalle domande di Silvia Toffanin, ha palesato di non riuscire ancora a buttarsi alle spalle la rottura con Serena Enardu (classe 1976, ndr) e ha poi annunciato che parteciperà al Grande Fratello Vip 4. Ricordiamo, infatti, che al falò di confronto, registratosi alla fine del "viaggio nei sentimenti" intrapreso a Temptation island vip, Pago e Serena avevano chiuso i loro rapporti, dopo essere già stati in passato sull'orlo di una crisi d'amore. E nelle ultime ore, Pago è al centro del gossip, non solo per quanto dichiarato nell'intervista concessa a Verissimo. Il neo gieffino, infatti, fa già parlare molto di sé, anche per via di un gesto inaspettato compiuto dalla sorella della sua storica ex, Elga Enardu.

Quest'ultima ha riportato un messaggio inaspettato sotto un post condiviso da Pago su Instagram, dove il cantante ha ufficializzato al web la sua imminente partecipazione al Gf Vip. "Pronto per questo nuovo viaggio -si legge nel messaggio scritto dal neo gieffino per gli utenti-. #GFVIP, il mio racconto oggi ..a @Verissimo, ore 16 , Canale 5". E alle ultime parole riportate dall'ex fidanzato di Serena Enardu, è seguita la reazione social di Elga Enardu, che ha prontamente commentato il post dell'ex cognato destinandogli ben 3 emoticon a forma di cuore. Un messaggio iconico, quello riportato dalla gemella di Serena, che nelle ultime ore fa mormorare il web.

C'è chi, ad Elga, contesta gli interventi fatti in difesa della gemella Serena, durante il turbolento percorso avuto dall'ex coppia a Temptation island vip. "Questa é la dimostrazione di quanto sono false - è un messaggio critico sulle gemelle, che si legge sotto i cuori rossi postati da Elga per l'ex di Serena- e che cercano solo soldi in tutto quello che fanno..non hanno sentimenti".

Tra i vari commenti seguiti al discusso gesto di Elga, si legge, poi, un altro messaggio al veleno, destinato in particolare a quest'ultima: "Non ha mai detto una parola pubblica a favore di Pago, mai, non ha mai detto 'mia sorella ha fatto delle cavolate, ma è mia sorella- ma Pago è un grande', anzi con la presunzione che la contraddistingue era combattiva... Tra le due preferisco tremila volte Serena ad Elga, anche se ha toppato proprio con Pago. Io ammiravo Serena in precedenza, ma il comportamento è stato inadeguato...se sei in crisi vai al programma per lasciarti... mah... Pago è stato un signore.. Elga non mi piace, perché da qualche sua diretta ho capito come la pensa e non mi piace proprio, infatti non la seguo più... Forza Pago: successo fortuna, soldi e sopratutto un'altra donna accanto".

Elga Enardu fa il tifo per Pago, in vista del Gf Vip 4

Sono in molti, tra gli utenti sui social, a fare già il tifo per Pago., in vista della sua imminente partecipazione al Gf Vip 4. Intanto, Elga Enardu ha voluto rispondere alle domande ricevute dai follower, anche sul conto dell'atteso ingresso dell'ex cognato nella casa più spiata d'Italia. In risposta agli ultimi quesiti ricevuti tra le Instagram story, Elga ha, infatti, fatto sapere di sentire un po' la mancanza dell'ex cognato nella sua famiglia, per poi augurare a Pago di trionfare al gioco del Gf e non solo: “Glielo auguro e sono convinta che sia veramente un partecipante candidato per la vittoria... E poi gli auguro Sanremo".

Segui già la pagina di gossip de Il giornale, su Facebook?