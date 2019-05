Eliana Michelazzo: Mark Caltagirone non esiste

Finalmente si è giusti alla verità, o almeno ad una parte di verità, perché la vicenda partita solo dalla domanda sull’esistenza di Mark Caltagirone sta ora assumendo pieghe inaspettate.

Ecco quindi che Eliana Michelazzo viene interrogata anche su questo e alla domanda Mark Caltagirone esiste o non esiste, la sua risposta lascia senza dubbi: “I o ho visto un video, ma chi è? ” Eliana ammette anche di aver mentito a dichiarare che aveva realmente visto Mark Caltagirone, per paura di esser presa per pazza.

Quando poi le viene chiesto di specificare se ha mai visto Pamela Prati con Mark Caltagirone sia dal vivo o nel video lei risponde semplicemente: “No”. Il giornalista la incalza: Non esiste nessuna foto e nessuno video di Pamela Prati con Mark Caltagirone “No per quanto ne so io”. Nutri dubbi sull’esistenza reale di Mark Caltagirone? “Sì, più di un dubbio”.