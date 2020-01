Elisa De Panicis: "A Salvo porgo l'altra guancia. Con Andrea c'è stato qualcosa"

Eisa De Panicis, è una ragazza, o meglio una splendida donna, completamente diversa da quella che è apparsa nella casa del Grande Fratello Vip da dove è stata una delle prime ad essere eliminata. Intorno alla sua figura, tante cose sono successe, una storia d’amore o di "amicizia particolare" finita ancora prima di entrare con Andrea Denver, altro concorrente del reality, l’esclusione di Salvo Veneziano che su di lei ha fatto dei commenti sessisti che molto l’hanno ferita, e quel carattere che forse tra le mura della Casa, non è molto piaciuto, considerato forse un po’ sopra le righe. Invece, sentendola parlare, raccontare la sua esperienza e i suoi sogni si ha proprio l’impressione che questa ragazza che ha vissuto tra l’Italia, la Spagna e la Francia, che ha avuto un'amicizia con Cristiano Ronaldo e che ora per sua rivelazione nel salotto di Barbara d'Urso si frequenta con Theo Hernandez, abbia molto da raccontare, e quello che ha mostrato al “ Grande Fratello Vip ” è solo una piccola parte della sua contagiosa esuberanza ed allegria. E con noi, Elisa, si è aperta molto.

Cosa ne pensa ora che è uscita di questo “Grande Fratello Vip”?

“Per me è stata un’emozione incredibile, unica, ho vissuto tante emozioni che mi hanno toccato anche profondamente, e che a volte dimentichiamo nel quotidiano. Inizialmente ero contentissima e non vedevo l’ora di vivere questa nuova esperienza che comunque è un’occasione unica e irripetibile e che va vissuta con spirito positivo”.

Con quale spirito lo ha invece vissuto?

“Avrei potuto dare sicuramente molto di più, ma non mi aspettavo che all’interno della Casa ci fosse una persona che emotivamente cambiasse un po’ le mie reazioni. Ci sono state delle reazioni a catena non programmate”.

Parli di Andrea Denver?

“Andrea è stata una persona molto importante negli ultimi due anni della mia vita, noi ci conoscevamo ancor prima di entrare nella Casa. Con Andrea, ci siamo aiutati a vicenda, io uscivo da una storia complicata, lui da una di tre anni. In quel periodo lavoravo in Spagna e per lui sono stata proprio un raggio di sole, che cercava di stimolarlo e portarlo avanti. Come lui mi ha aiutato in molti momenti difficili. Purtroppo però nel caso del “Grande Fratello Vip”, con tutto l’affetto possibile, ci siamo incontrati quando da parte mia c’era poca disponibilità, perché avevo deciso di non continuare più con lui con lo stesso ritmo che avevamo preso, con lo scherzare tra di noi, con l’attrazione sia fisica che mentale”

Come ha scoperto che eravate stati presi entrambi per il "Grande Fratello Vip"?

“Per un caso. Io stavo partendo per venire a Roma a scattare la copertina di una rivista e il videoclip del Grande Fratello Vip, e vedo sulle stories di Instagram una foto di lui con scritto ‘Andrea is back’, la riposto e scopro che lui era a Roma. Lo chiamo chiedendogli il perché visto che fino ad un paio di giorni prima era a Miami. Lui è stato un po’ vago con me, ma quando anche io gli ho detto che andavo a Roma a fare uno shooting per un giornale, allora ha capito e mi ha inviato una foto che aveva postato il 'Grande Fratello' di lui”.

Era contenta di questo?

“Lui è stato contentissimo, anche perché quando eravamo insieme a Miami spesso avevamo pensato a questa cosa, ad esempio stava per partire 'Pechino Express' e io avevo proposto lui come mio partner. Però un conto è un reality all’aperto, un conto è una convivenza 24 ore su 24 spiati dalle telecamere, visto che tra noi due c’era stato qualcosa e sarebbe stato inevitabile non ricadere in tentazione. Io tra l’altro stavo uscendo con un ragazzo, quindi anche se Andrea è stato importante io non ero pronto a rivederlo ma soprattutto a convivere con lui”.

Eppure lui, almeno da quanto è sembrato fuori nei suoi confronti è stato un po’ egoista...

“Credo che gli sbagli siano da entrambi le parti, ognuno vive i sentimenti a modo suo. Quando uscirà parlerò con lui e ci chiariremo. Però tornando a quello che è successo nella Casa, credo che se avessi mentito, Andrea si sarebbe dovuto arrabbiare, mi avrebbe dato della bugiarda, e comunque mi stava dicendo che era fidanzato fuori, e che anche da fidanzato mi ha comunque proposto di uscire”.

Il Grande Fratello sapeva che voi due vi conoscevate?

“Poco prima di firmare io avevo già capito che per me non sarebbe andata come avrei voluto io, con una persona per cui ho provato dei sentimenti e l'ho chiaramente detto. Andrea non aveva invece accennato nulla".

Sono forse state queste dinamiche a farla uscire così presto dalla Casa?

“Credo che nella vita bisogna anche scegliere e io ho scelto il cuore, anche se si trattava di un programma televisivo dove c’era un premio in palio. Se avessi pensato con la mente avrei messo da parte qualsiasi rancore, sentimenti ed emozioni, sarei andata fino in fondo al gioco pensando semplicemente a vincere. Però realmente noi non abbiamo mai avuto un confronto, non abbiamo mai litigato perché alla fin fine sono sempre stata io quella che ha sbattuto la testa e ho schivato il discorso, perché ho preferito passare da stupida piuttosto che fare una guerra”.

Chi si è trovata più vicina nella Casa?

“Mi sono trovata benissimo con Ivan, è stato il mio punto di forza, anche con lui ci eravamo conosciuti fuori, abbiamo fatto “Uomini e Donne” in Spagna. Poi sono stata molto bene con Paola DI Benedetto, che è una ragazza molto solare, gioiosa e abbiamo lo stesso modo di pensare. Inoltre ho adorato Carlotta che è una ragazza fragile, che va sostenuta e coccola. Una donna rara da trovare ai giorni nostri, per me ha rappresentato uno stimolo, è proprio il mio idolo”.

Prima che uscisse dalla Casa, uno dei concorrenti, Salvo Veneziano ha espresso dei pensieri sessisti nei suoi confronti che lo hanno portato all’eliminazione, quale è il suo pensiero su questa vicenda?

“Premesso che Salvo l’ho incontrato solo in quel frangente, ovvero durante la serata rock organizzata dal Grande Fratello, per quell’occasione abbiamo scelto tutti un look molto rock, e io ho indossato una giacca e una gonna di pelle. Quella sera non sono stata tirata in ballo soltanto io, ma anche Paola Di Benedetto, questo significa che evidentemente il pensiero di Salvo non era rivolto solo a me. Non ho nulla di cui rammaricarmi, perché se una persona ragiona in questo modo, davanti avrebbe potuto avere chiunque e l'avrebbe pensata allo stesso modo. Lo ha anche ammesso nello studio di Barbara d’Urso, che anche venti anni fa al primo Grande Fratello era così. In ogni caso visto che io sono il tipo di donna che vede sempre il positivo, questo episodio mi ha dato modo di parlare di una cosa molto importante come la violenza sulle donne”.

Tra l’altro ha anche accennato di aver subito in giovane età un’episodio di violenza

“Sì, avevo 17 anni ed ero fidanzata con un ragazzo da un anno e mezzo, il mio primo grande amore. Una giorno mentre scolavo la pasta mi sono scottata e gli ho detto: “Ma perché non mi aiuti?”, lui ha sbattuto i piatti per terra rompendoli e mi ha dato uno schiaffo sul viso. Sono andata via di casa e sono tornata dai miei. Lui mi ha chiesto scusa, mi ha mandato fiori, rose, mi ha giurato che era pentito e che non sarebbe mai successo, così io ci sono ricascata e ci siamo rimessi insieme. Mesi dopo scherzando mi sono chiusa dentro una camera, lui ha cominciato ad urlare di aprirgli la porta e quando l’ho fatto mi ha ridato un altro schiaffo. Nessuno mi aveva mai messo le mani addosso, i miei genitori non mi hanno mai dato neanche uno schiaffo. Sono stata abituata a risolvere le cose parlando, quindi quell’atteggiamento mi ha scioccata. Ho pianto tanto, ma nonostante questo, ero sempre attaccata all’idea di quel ragazzo che per un anno e mezzo era stato perfetto”.

Una storia terribile...

“Sì, e dopo che ci siamo lasciati, lui ha cominciato a dormire sotto casa mia. Una sera mi venne a prendere un amico fin sopra a casa e quando siamo usciti dal portone mi ha preso per i capelli. Grazie a questo mio amico che aveva dei contatti sono andata per tre mesi a Formentera. Da lì poi ad Ibiza e quindi in Spagna”.

Paese tra l’altro in cui lei è famosissima...

“Sì, è vero, e tutto è cominciato per caso, facendo da segretaria ad una mia amica che aveva l’ufficio accanto a quello di una manager molto importante, Pilar. Questa dopo avermi conosciuta mi ha chiesto di entrare nella sua agenzia. Sono bastate alcune foto per l’inaugurazione di un locale che mi hanno chiesto di fare il provino sia per il ‘Grande Fratello’ che per l’’Isola dei Famosi’, in Spagna e lì vinsi entrambi ma preferii fare l’isola, perché sono uno spirito libero. Sono arrivata in semifinale dopo 55 giorni. Poi sono stata eliminata anche se nessuno se lo aspettava visto che ero una delle favorite”.

Poi hai anche fatto “Uomini e Donne”

“Sì sempre nella versione spagnola. Ero una tronista, nella stessa trasmissione come dicevo prima, c'era anche Ivan che faceva il corteggiatore”.

Mi ha incuriosito il fatto che nella Casa si preoccupava molto di suo padre, soprattutto quando è accaduto il fatto di Salvo...

“Sì, perchè prima di entrare mio padre aveva paura che qualcuno mi facesse fare una brutta figura. Ma io gli ho spiegato, che il mio lavoro è quello di fare intrattenimento, di cantare, ballare, recitare, e che se questo avesse tenuto compagnia a qualcuno io ne sarei stata felicissima. Così quando Salvo ha detto quelle cose su di me, la prima persona di cui mi sono preoccupata è stato proprio lui”.

Quando è uscita cosa le ha detto?

“Si è fatto una risata, soprattutto per il fatto che ho detto cento volte che aveva 70 anni. Noi come famiglia abbiamo superato insieme cose molto brutte, perché io sono un tipo positivo. Non ho mai dato problemi ai miei, non sono mai tornata a casa tardi, non bevo, sono astemia, non mi drogo, non sono stata mai una preoccupazione per i miei e non voglio esserlo”.

E sua mamma cosa le ha detto invece?

“Mia mamma ha venti anni meno di papà ed è una persona meravigliosa. Quando sono uscita mi ha mandato un messaggio carinissimo: ' Ciao Princy, guarda il bicchiere mezzo pieno, volevi farti conoscere in Italia e ci sei riuscita, sei arrivata dove tutte vorrebbero essere, ma tu hai cose che non tutte hanno: la bellezza, la dolcezza e la simpatia, hai fatto un figurone, siamo orgogliosi di te. Ho visto Andrea piangere, digli che è un gioco la vita, e così tu che sei napoletana hai nel sangue l'arte di trasformare una tragedia in una risata'" .

Chi l’ha delusa nella Casa?

“Non c’è stata una vera e propria delusione per nessuno, forse un po’ le parole di Salvo anche se vedevo in lui una grande voglia di rimettersi in gioco e ha anche detto parole meravigliose che sono arrivate al cuore su Pietro Taricone, dedicandogli il Gf Vip. Io credo che lui ha mostrato solo ad una parte del suo essere. Per me nella vita è importante porgere l’altra guancia. Salvo l’ho anche salutato nei camerini anche se lui ha cercato di schivarmi forse perché si sentiva un po’ in imbarazzo”.

Cosa farà ora?

“Con il GF Vip continuerò fino ad aprile poi inizierà un programma in Francia che ho registrato prima di entrare nella Casa. Ho anche dei progetti a livello musicale e di entertainment e poi da cosa nasce cosa e ci saranno alcune opportunità nella televisione italiana. Tengo molto al mio lavoro di Influencer soprattutto nel campo della moda e il mio successo è dovuto ad uno sforzo costante tutti i giorni della mia vita fatto con coraggio e con passione. Non è facile, non è che con il minimo sforzo si raggiungono grandi risultati. Sono una persona che impara velocemente, so trasformarmi e mettere in gioco e spero che nella vita andrò avanti così perché ho comunque voglia di superare i miei limiti”.