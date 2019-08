C'è un nuovo flirt per la Isoardi?

C'è forse un nuovo amore all'orizzonte per Elisa Isoardi. La conduttrice de La Prova del Cuoco si è mostrata su Instagram in compagnia di Mariano Sabatelli, make-up artist del mondo dello spettacolo. La conduttrice ha voluto condividere con i suoi seguaci uno scatto tratto da uno shooting fotografico che li vede felici e sorridenti su un prato.

Solo poche settimane fa, Elisa Isoardi era stata accostata all'imprenditore Alessandro Di Paolo, con il quale sembrava essere piuttosto intima. La conduttrice ha partecipato al compleanno dei 60 anni della madre dell'uomo e le voci su una loro relazione hanno iniziato a far discutere. Molti sono stati i commenti negativi sull'aspetto estetico dell'uomo, a cui Elisa Isoardi ha voluto replicare: “ A chi si permette di giudicare una persona da una foto, da un attimo della sua vita, vorrei chiedere di chiudere gli occhi per un momento e pensare al motivo per cui hanno scelto amici e fidanzati. Io li scelgo per il cuore, per la loro bontà, per come mi fanno stare e per le loro caratteristiche intellettuali stimolanti. Da quando l’ho imparato vivo meglio con me stessa, con gli altri e con voi. Vi abbraccio. ” Per molti Alessandro Di Paolo rappresentava il dopo Salvini per la conduttrice ma lei stessa ha successivamente smentito questa situazione: “ Alessandro è un amico e come lui ce ne sono molti. Con lui hanno pubblicato un mio bacio, ma che era preso dal fotografo in maniera tale che sembrasse sulla bocca. In realtà era sulla guancia: potere dei teleobiettivi! Capisco che sembri strano che io non abbia un uomo, ma così è. ”