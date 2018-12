Elisa Isoardi: "Con Salvini un amore grande e bellissimo"

Intervistata per il settimanale Chi, Elisa Isoardi, conduttrice su Rai Uno de La Prova del Cuoco, torna a parlare della sua storia con il vicepremier Matteo Salvini, ricordando un amore durato ben cinque anni. Tra le righe non si legge nessun rimpianto.

“ È stato un amore bellissimo quello con Matteo Salvini ” racconta Elisa Isoardi al settimanale Chi. “Quando si tratta di sentimenti e c’è soprattutto il rispetto, non c’è nulla di sbagliato. Se ora sto bene? Sì, dopotutto io e Matteo siamo due adulti. Per il nostro futuro? Vedremo cosa ci riserverà .” E poi, commentando lo scatto pubblicato circa un mese fa che annunciava la rottura con il vicepremier spiega: "Non mi sono pentita di averla pubblicata, infatti, sta ancora lì. Non ho fatto nulla di più o di diverso da quello che si vede. È una foto poetica e sentimentale. Non ho rovinato niente a nessuno. Il nostro è un amore vero, grande. Cinque anni non sono pochi. E io rispetto questo amore e rispetto Matteo sia come uomo sia come politico. Lui non si è arrabbiato. È una bellissima foto. L’immagine di un amore. Non so perché la gente s’inventi tutti quei retroscena... Ogni volta che posto qualcosa alcuni riescono a vederci cose assurde, mi è capitato altre volte. Per esempio quando ho pubblicato una preghiera, la preghiera alla Madonna dei Nodi... Ora posso dirlo, era per la grave malattia che aveva colpito mia zia. Un problema familiare che mi angosciava e per cui mi sono rivolta alla Madonna che scioglie i gravi nodi familiari. Ora è tutto a posto". E la Isoardi conclude: "Per le feste andrò in Piemonte con tutta la mia famiglia: sarà un classico Natale con i parenti intorno al fuoco".