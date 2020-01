Elisa spaventata da un merlo: l'irruzione a Che tempo che fa

La scorsa domenica 19 gennaio, è stata trasmessa la nuova puntata di Che tempo che fa, format condotto da Fabio Fazio su Rai 2. E il nuovo appuntamento tv ha visto presentarsi, tra gli ospiti in studio, Elisa. La cantante originaria di Trieste e classe 1977 ha, così, segnato il suo ritorno in tv, dopo aver raggiunto un importante traguardo in campo musicale. L'artista è diventata "la cantante italiana più ascoltata sulla piattaforma musicale di Spotify, nei dodici mesi del 2019". E, nell'ultimo intervento televisivo, ha presentato al pubblico il brano dal titolo Tua per sempre, il nuovo singolo estratto dal suo decimo album in studio- certificato 'disco di platino' - Diari aperti (pubblicato nel 2018, ndr).

"Tanto resto tua per sempre

Non so mentire al cuore mio

Ogni volta è facile scappare via

L'amore a volte è una bugia

Comunque vada resto tua, resto tua @elisatoffoli dal vivo a #CTCF con "Tua Per Sempre" pic.twitter.com/aMaj5q50jG — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) January 19, 2020

Ma, poco prima che si registrasse ufficialmente la nuova puntata di Che tempo che fa, era diventata vittima di un improvviso inconveniente.

A conclusione dell'ospitata-tv trasmessa ieri, Fabio Fazio ha, non a caso, chiesto alla regia di mostrare al pubblico il "curioso" accadimento. E in puntata è stato mandato in onda un video contenente le esclusive immagini dell'incontro ravvicinato, che era avvenuto tra Elisa e un merlo durante le prove registrate dalla cantante a Che tempo che fa. L'uccello aveva a quanto pare fatto irruzione nello studio del format di Rai 2, spaventando così la famosa ospite, che, pertanto, non era riuscita a contenere la sua paura. Per via dello spavento, Elisa era, infatti, fuggita via dallo studio televisivo, nel bel mezzo delle prove della sua esibizione prevista in casa Rai.

Intanto, l'inaspettato incontro - che ha visto protagonista la Toffoli - è diventato virale in rete.

"Per l'arte si rischia la vita, brava Elisa: sei la nostra eroina!"



Altri segreti svelati per @elisatoffoli: ecco il suo incontro con un merlo a #CTCF da @fabfazio pic.twitter.com/bNnvHAx3xn — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) January 19, 2020

Su Twitter, la pagina ufficiale di Che tempo che fa ha condiviso il filmato dell'inconveniente, che ha stravolto le prove registrate dalla cantante friulana. “Per l’arte si rischia la vita - si legge, nella descrizione del video pubblicato dal noto profilo Twitter -, brava Elisa: sei la nostra eroina!. Altri segreti svelati per @elisatoffoli: ecco il suo incontro con un merlo a #CTCF da @fabfazio”.