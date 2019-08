Elisabetta Canalis cancella il tatuaggio sul braccio

Sono passati vent'anni da quando Elisabetta Canalis si fece tatuare sul braccio destro la scritta del suo cantante preferito Eminem. Erano i tempi in cui lei, insieme alla collega e amica Maddalena Corvaglia, si esibiva sul bancone del tg satirico "Striscia la Notizia" come velina. Anni in cui una Elisabetta poco più che ventenne sfoggiava sul bicipite destro un tatuaggio che simboleggiava non solo il suo artista preferito ma anche una persona arrivata al successo dal nulla.



Oggi, a distanza di due decenni, Elisabetta Canalis ha deciso di dare un taglio con il passato e cancellare definitivamente il tattoo. Da alcuni mesi l'ex velina sarda si sta sottoponendo ad alcune sedute di laser per rimuovere il tatuaggio che nel tempo aveva fatto già modificare. Dalla scritta Eminem era passata a un bracciale di rose fino alla decisione attuale di rimuoverlo del tutto. Grazie alla nuovissima pratica laser, l'ex velina ha quasi rimosso totalmente il disegno non più gradito. Sulla pelle si notano delle cicatrici che però dovrebbero svanire con il tempo.

In una storia di Instragram Elisabetta Canalis ha mostrato la seduta a cui si è sottoposta nelle ultime ore in un centro specializzato di Beverly Hills. Un metodo efficace ma abbastanza doloroso come lei stessa afferma nel video scherzando con il dottore che le sta praticando il laser.

Sembra che a portarla alla sua scelta attuale sia stato anche il marito, e chirurgo, Brian Perri. Se per molti fan e follower questa decisione è apparsa triste, perché legata a un periodo del passato che se ne va, per lei si tratta di una nuova fase. Ora non rimane che aspettare e vedere se al suo posto comparirà un nuovo disegno oppure il bicipite rimarrà immacolato.