La gaffe di Elisabetta Canalis. E Tiziano Ferro la corregge

Piccola “gaffe musicale” per Elisabetta Canalis che, in uno dei suoi ultimi post su Instagram, ha citato l’ultimo singolo di Tiziano Ferro facendo un errore. Immediato, quindi, l’intervento del cantante che ha voluto fare un appunto all’amica in modo davvero ironico.

Postando sui social uno scatto che la ritrae di spalle, al mare e con un costume intero bianco, la Canalis ha preso ispirazione dal brano ‘Accetto miracoli’ di Tiziano Ferro per completare quella foto. “[...] Andiamo altrove, ma torneremo, non ti ho mai avuto e tu nemmeno, non temi neanche ed io spero ti perdoni lui almeno. lo avevo già previsto, le conseguenze sono tue, ti avevo avvisato, per l’ultima volta e con questa sono due... ”, si legge sul profilo Instagram di Elisabetta, incurante dell’errore fatto.