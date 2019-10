Elisabetta Canalis, il cursore del mouse sul seno scatena i social

Epic fail per Elisabetta Canalis che ha postato su Instagram una foto in cui è semplicemente spettacolare, con tanto di abito bianco alla Marilyn Montoe e scollatura da urlo sul décolleté. Peccato che la foto sia datata e soprattutto sia stata ripresa dallo schermo di un computer come si può notare guardando il cursore del mouse con la piccola freccia nera che fa capolino in altro, proprio al centro del suo seno. Possibile che la Canalis non se ne sia accorta?

Discordi i pareri dei suoi follower. C’è persino chi pensa che l’abbia fatto apposta visto il punto strategico in cui è posizionato il cursore, invidiatissimo dagli utenti “ per il suo punto di vista privilegiato ”.



Se qualche hater, ignorando la didascalia della Canalis, che scrive “throwback” specificando quindi che si tratta di una sua immagine di qualche anno fa per uno shooting, si esibisce in un poco elegante: “ Questa foto è vecchia come te ”, la sua resta comunque una voce fuori dal coro perché la Canalis è davvero uno schianto e tutt'oggi non è cambiata molto da quell’immagine di cui non ha però specificato l’anno.

“ Per me può essere benissimo di oggi, sei la numero 1, non c’è storia ”, le scrive un fan innamorato, mentre un altro va dritto al punto con: “ Che te**e da baciare ”.

L’unico appunto che qualcuno le fa, ma non è certo colpa della Canalis quanto piuttosto merito di Madre Natura, è che “ sei troppo simile a Eva Mendes ”, splendida attrice hollywoodiana, tra le donne più sexy del mondo. In effetti il broncio delle labbra è lo stesso ed entrambe hanno un fascino latino, perché Elisabetta è italiana e Eva è di origini cubane.

“ E anche se fosse? Due Eva Mendes? O due Elisabetta Canalis? Ma anche 50...ad avercene di bone così! ”, scrive un follower mentre un fedelissimo non ha dubbi: “ Eli forever...Sembri Eva Mendes, ma sei molto più bella ”.



