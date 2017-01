Elisabetta Canalis e la lite per il nome della figlia

Una polemica che non accenna a spegnersi. Elisabetta Canalis mette nel mirino la giornalista Candida Morvillo per un articolo apparso su IoDonna in cui vengono analizzate le scelte dei vip italiani per il nome dei figli. E la Morvillo citando l'esempio di Skyler, la figlia della showgirl scrive: "Elisabetta Canalis che chiama la figlia come un aspirapolvere". E così sui social arriva la risposta di fuoco della stessa Canalis che in un lungo post scrive: "Se il nome Skyler, secondo le sue ricerche, vuol dire aspirapolvere il suo, Candida Morvillo mi fa solo venire in mente imbarazzanti malattie".

E ancora: "Skyler, variante inglese del cognome olandese Schuyler il cui significato è studioso, dotto (probabilmente la radice del termine è il latino scholaris, studente). Il cognome Schuyler è stato importato in America dai coloni olandesi e si è diffuso come nome proprio in onore del generale Philip Schuyler. In tempi recenti sono nate le varianti moderne Skylar e Skyler (la modifica dello spelling si spiega per l'assonanza con il nome inglese Tyler e con il termine sky che significa "cielo"). Il nome Skyler è unisex ma viene utilizzato negli Stati Uniti e in Inghilterra con una leggera preferenza per la versione femminile". Infine l'affondo: "Morbillo ma l'aspirapolvere da dove te lo sei tolto?".