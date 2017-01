Elisabetta Canalis e il messaggio per il padre

Dopo la morte del padre, Elisabetta Canalis ha ricordato il papà con un post sui social. Dopo qualche ora di silenzio, la showgirl ha deciso di parlare del suo dolore e di dedicare queste parole al padre: "Non so se tutto questo sarà lo stesso senza di te , noi ci proveremo babbino mio. Ti voglio tanto tanto bene".

Cesare Canalis è morto a 78 anni mentre si trovava negli Stati Uniti dalla figlia e dalla nipotina. Medico e per diverso tempo primario dell'Istituto di radiologia all'Università di Sassari, Canalis si trovava a Los Angels per trascorrere qualche giorno in compagnia della piccola Skyler Eva di un anno. E subito dopo la morte del padre della Canalis sono arrivati diversi messaggi di cordoglio per la showgirl. Uno su tutti quello dell'amica di una vita, Maddalena Corvaglia che ha pubblicato una foto in cui è mano nella mano con Elisabetta aggiungendo una semplice messaggio: "Sono con te".