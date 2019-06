Elisabetta Canalis: "Ecco i palloncini che hanno dato a mia figlia"

Prima i biscottini, poi i palloncini. Così Elisabetta Canalis si diverte a stuzzicare i suoi follower su Instagram. Dopo aver pubblicato una storia in cui preparava i dolcetti dalla forma fallica, ora è il turno dei palloncini che lasciano poco spazio all'immaginazione.

L'ex velina ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui mostra i palloncini che sono stati regalati alla figlia Skyler Eva. " Questi sono i palloncini che oggi hanno dato a mia figlia da portare a casa ", ha spiegato la Canalis mentre rientrava a casa in macchina con la bimba. Facendo vedere i diversi gonfiabili colorati, la showgirl ha così scherzato sulla loro forma ambigua.

Ma il video non è piaciuto a tutti fan. In molti infatti hanno criticato la Canalis per le sue ultime pubblicazioni un po' troppo "hot". Lei però si diverte a provocare e in tanti aspettano la prossima storia "piccante".