Elisabetta Canalis gioca con le trasparenze e il web non ci sta: "Sei mamma, copriti"

Questa volta Elisabetta Canalis ha fatto infuriare gli internauti più bacchettoni che non hanno gradito il fatto che una donna, anche mamma, abbia mostrato con disinvoltura il suo lato B sui social.

Una delle ultime foto postate su Instagram dalla ex Velina mora di Striscia la notizia la mostra durante la prova di un abito lungo e leggermente trasparente. Il gioco di luci venutosi a creare ha dato vita ad una immagine che alcuni utenti della rete non hanno gradito, tanto da accusare Elisabetta di voler mostrare eccessivamente la perfezione del suo fisico incurante del fatto che oramai sia anche una madre e, dunque, debba adottare un abbigliamento meno appariscente e avvenente. Se qualcuno, infatti, non ha esitato a spendere delle belle parole nei confronti della showgirl sarda che, nonostante il passare degli anni, cura costantemente il proprio corpo ed è sempre al top della forma, qualcun altro si è riversato sul suo profilo Instagram per rimproverarla.

“Porevi uscire nuda non cambiava nulla...Ma ti rendi conto che sei mamma!”, “Sei mamma ed esci cosi? Boh!”, “Ma copriti per favore che non sai fare altro”, si legge tra i commenti alla foto postata da Elisabetta Canalis che, però, ha preferito ignorare le accuse e le annotazioni dei più puritani. A difendere la showgirl sono stati i tanti fan che la seguono sin dai tempi del bancone di Striscia la notizia. Molti di loro, infatti, si sono adoperati per mettere a tacere gli hater ricordando loro che “c’è chi può e chi non può...ed Elisabetta può”.