"Troppo magra": Elisabetta Canalis preoccupa i fan

A che serve una didascalia quanto l'immagine parla da sola? Se alla bellissima Elisabetta Canalis non è proprio venuta in mente nessuna caption da accompagnare al suo sexy ritratto in bianco e nero appena postato su Instagram, ai suoi migliaia di follower la sua mancanza di "ispirazione" non dispiace affatto perché che avrebbe mai potuto scrivere la bella showgirl a corredo di uno scatto in cui posa più bella che mai?

Ritratta in body da ballerina, con la schiena nuda e i capelli sciolti mentre guarda languidamente in camera, la Canalis è sempre uno splendore.

Gambe toniche, dècolléte alto e sodo senza reggiseno, eppure sono in tanti a concentrarsi sulla schiena che rivela un'eccessiva magrezza per via delle costole sporgenti e le scrivono:" Sei bellissima, ma troppo magra! "

Non è la prima volta che i fan glielo fanno notare e per l'ennesima volta la invitano a " mangiare un po' di più " perché " garda che quelle costole hanno rovinato una foto altrimenti stupenda ".