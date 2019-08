Elisabetta Canalis: "Non posso mangiare zuccheri". E i fan insorgono

Elisabetta Canalis e Bianca Balti sono molto amiche. Le due si sono conosciute a Los Angeles dove entrambe vivono con le rispettive famiglie e si frequentano spesso insieme alle loro figlie. Sui social l'ex velina e la top model appaiono di frequente insieme in foto e video, ma l'ultimo scatto pubblicato dall'ex velina sarda ha sollevato un vero e proprio polverone. Il motivo è presto detto. Secondo i fan il messaggio lanciato nel post da Elisabetta Canalis è totalmente sbagliato, inneggiante a diete e magrezza.

In realtà la Canalis ha condiviso sui social una foto che la ritrae, in compagnia di Bianca Balti, all'interno di un negozio di dolci di Hollywood. Nella descrizione l'ex velina scrive: " Una delle 2 non può mangiare zuccheri x 2 settimane (e non è quella a sinistra) ". Non è chiaro, però, se l'astinenza da zuccheri riguardi una particolare dieta da seguire e sia dettata da problemi di salute di Elisabetta Canalis. La cosa non ha, però, interessato la maggior parte dei suoi follower, che si sono scagliati contro di lei: " Speriamo il mondo della moda cambi modelli prima o poi ", " Non mangiate proprio...... ", " Far passare il messaggio che bisogna essere per forza magre a 40 anni....Bah. Ma falle pure le tue diete, ma non creare stereotipi in gente con tenori di vita differenti. Usa il mezzo in maniera intelligente se ce la fai ".