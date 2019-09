Elisabetta Canalis prega per la popolazione delle Bahamas colpito dall'uragano Dorian

Negli Stati Uniti in questi giorni imperversa una furia climatica molto nefasta. L'uragano Dorian si sta abbattendo con la sua forza distruttiva su vari Stati americani. Al momento i media riportano la tragica notizia che l'uragano ha colpito l'area geografica dell'arcipelago delle Bahamas nell'Oceano Atlantico. Secondo le previsioni degli esperti climatici la potenza catastrofica di Dorian si dirigerà verso la costa occidentale degli Usa. Le Nazioni americane interessate da tale calamità naturale hanno intrapreso ogni sorta di precauzione e adottato tutti i sistemi di sicurezza per scongiurare l'arrivo dell'uragano annientatore. Il National Hurricane Center ha informato la popolazione degli Stati Uniti che Dorian è classificabile come uno tra gli uragani dalla massima portata devastante rientrante tecnicamente nella quinta categoria che sferra dei venti ad un'intensità di 350 Km orari.

Le notizie divulgate dai media a livello mondiale rimandano le immagini disatrose relative al contesto delle Bahamas che lasciano attoniti. La carica demolitrice dell'uragano ha raso al suolo ogni struttura naturale e artificiale travolgendo ogni cosa al suo passaggio. Lo straordinario paesaggio incontaminato dell'isola è stato deturpato. Elisabetta Canalis, che come è noto vive in America da svariati anni, avverte maggiormente la realtà e la drammaticità dell'evento distruttivo avvenuto nel territorio delle Bahamas. La Canalis, essendo una donna dotata oltre che di una straordinaria avvenenza anche di una spiccata sensibilità verso i bisogni e le sofferenze umane, ha rivolto una sua preghiera commovente e toccante destinata a risollevare le sorti degli abitanti dell'isola. " Le mie preghiere vanno agli abitanti di Abaco, a coloro che si trovano a Great Guana key in particolare modo, ad amici e residenti che in queste ore stanno cercando di salvare le proprie case", è la preghiera consolante postata dalla showgirl sul suo profilo Instagram.

Elisabetta Canalis è rimasta particolarmente colpita dalla sciagura che ha travolto la meravigliosa isola immersa nell'Atlantico perché recentemente, lo scorso luglio, è stata in vacanza proprio in tale splendida località assieme alla sua famiglia. La showgirl sarda ha vissuto delle giornate felici immergendosi nella natura lussureggiante, godendo dell'ospitalità e della giovialità della gente autoctona. La Canalis ha testimoniato la bellezza dei luoghi dell'isola corallina e del mare cristallino pubblicando diverse foto e video sui social per la gioia di condividerli con i suoi fan. L'ex velina avverte la priorità di attivarsi per dare supporto agli abitanti delle Bahamas, particolarmente a quelli che vivono nelle zone di Abaco e Great Guana Key, da lei personalmente conosciuti. Elisabetta Canalis ha composto la sua preghiera dedicandola alle popolazioni colpite dall'uragano Dorian con il proposito intimo che esse possano sopravvivere alla tempesta climatica e superare indenni il pericolo attualmente incombente su di loro.