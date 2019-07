Elisabetta Canalis scatena gli hater: “Se solo avessi sposato Clooney!”

In posa plastica e super sexy Elisabetta Canalis si concede all'obiettivo dopo un allenamento fitness in cui, come scrive nella didascalia, si è dissetata bevendo l’acqua detox di una marca molto conosciuta. Pubblicato correttamente con l’hastag di ‘advertising’, oltre a regalarle migliaia di visualizzazioni nelle ultime ore e decine di complimenti da parte dei suoi follower, ha anche attirato l’attenzione degli hater sempre pronti a cogliere qualsiasi appiglio posa dare loro la possibilità di sparare a zero sul vip di turno.

“ No Canalis! La pubblicità, tu, no! Troppo banale, dozzinale, normale, cheap ”, le scrivono, come se fosse una prassi straordinaria quella di collaborare con le aziende. E per tale la vogliono far passare, insinuando il dubbio che la ex Velina di “Striscia la Notizia” vi sia ricorsa in extrema ratio spinta dalla necessità di far cassa.

“ Diamole una mano ”, le scrivono ironicamente, per poi passare all’affondo: “ Se fossi riuscita a sposare Clooney.… ”, il che avrebbe evidentemente implicato, secondo loro, uno status da mantenuta tale da non spingerla a cercare brand che possano pagarla per un post su Instagram.

Se qualcun altro ironizza anche sullo sfondo della foto scattata in giardino, dove le foglie di un cespuglio ricordano quelle della canapa e scrive: “ Ma è marijuana quella dietro? ”, qualcuno prova a a difenderla, considerando assurdo tanto clamore social.

“ Tutti che inorridiscono di fronte all’hashtag #adv! Ma perché?! ”, si chiedono in molti, sottolineando che “ non c’è niente di male nel guadagnare facendo anche pubblicità ”.

Ma ecco subito arrivare una seconda ondata di hater, questa volta tutta al femminile che scrive di non poterne più di pubblicità ingannevoli.

“ Se bastasse un po’ d’acqua per essere come te! ”, le scrivono in proposito, precisando che “ per capire che sia una foto per la quale ti pagano la sponsorizzazione non c’è da essere particolarmente attenti. E comunque – scrivono all’indirizzo di queste aziende - non potete pensare che siamo sempre tutti così facilmente influenzabili! ”.

Nella didascalia a corredo della sua immagine la Canalis infatti scrive: “ Dopo l’allenamento , tutto quello che ci vuole è una linfa detox di acqua al finocchio, mirtillo, e melograno. Elimina le tossine, antinfiammatoria, antiossidante e tonica ” e a guardare lei, con le sue curve sinuose che fanno scrivere a tanti suoi ammiratori che “ con gli anni sei anche più figa di 20 anni fa! ”, in tante in quell’acqua ci farebbero volentieri il bagno, tipo Lourdes, e ironicamente commentano: “ Se bastasse dell’acqua per essere come te...è miracolosa? Allora acqua benedetta come se non ci fosse un domani! ”.