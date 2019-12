Elisabetta Canalis, scollatura esplosiva su Instagram

Elisabetta Canalis è senza dubbio una delle donne più sensuali della tv italiana. Purtroppo, però, ormai da qualche anno la showgirl vive all’estero, precisamente negli Stati Uniti dove si è trasferita insieme al marito Brian Perri, da cui ha avuto una splendida bambina, Skyler Eva. Tuttavia, anche se non è più fisicamente in Italia, Elisabetta è molto attiva sui social e così, anche con un oceano di mezzo, i fan possono seguirla in tutto ciò che fa attraverso le foto e i video che pubblica sul suo profilo Instagram.

Da attimi di ordinaria quotidianità fino a uscite in compagnia delle rispettive famiglie, passando per le prodezze della piccola Skyler che ogni giorno ne combina una nuova. Tuttavia, il profilo Instagram della Canalis si distingue anche per la quantità di scatti mozzafiato che le rendono omaggio in tutta la sua bellezza. Dai toni mediterranei e dalle curve da capogiro, Elisabetta è un concentrato di bellezza.

Ed è proprio sul suo social preferito, Instagram, che Elisabetta ha condiviso l’ennesimo scatto bollente che ha scaldato gli animi dei suoi fan. Nella foto in questione Elisabetta indossa un abito nero a pois bianchi dalla scollatura davvero vertiginosa. Infatti, è impossibile che l’occhio dei suoi ammiratori non cada proprio lì. Ma se la scollatura fa impazzire i fan, ancora di più ci riesce la posa della showgirl, che è davvero super sensuale. La Canalis infatti è appoggiata al muro del balcone di una sua grande amica e posa seduta con le gambe leggermente divaricate mentre con fare seducente con una mano solleva leggermente la gonna e con l’altra gioca con i suoi capelli.

Insomma, Elisabetta Canalis sa bene come far impazzire i suoi follower, tanto che il post è stato subito riempito di like e commenti di utenti sbalorditi per la sua incredibile sensualità. "Che meraviglia" , "Affascinante" , "Sei una vera dea, hai un corpo veramente perfetto" e "La sensualità di questa donna verrebbe fuori anche in bigotini e vestaglione di flanella" si legge tra i commenti. Non mancano poi i complimenti alla fotografa: "Brava la tua amica che ti ha ritrattato bella come sei" .

Altri, invece, si sono soffermati sul tempo che, per la Canalis, sembra non passar mai tanto da portare i fan a ribattezzare i 40 come i nuovi 30. "Sei bellissima come allora" , "Sembra ieri" e "Sei come il vino più passa il tempo più diventi buona!" scrivono alcuni. E forse, a pensarci bene, non hanno poi tanto torto. Infatti, dopo essersi lasciati alle spalle lo stress per affermarsi, le paranoie da orologio biologico e accumulata la giusta dose di esperienza, a 40 anni è ora di essere finalmente sé stesse e la Canalis sembra che ci stia riuscendo alla grande.

Infine, l’invito che ha fatto sorridere tutta la rete di Instagram: "Se serve, anche io ho un balcone!" .

