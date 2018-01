Elisabetta Canalis: "Weinstein ha fatto avances anche a me"

Elisabetta Canalis è un fiume in piena e al settimanale Grazia ha parlato delle sue "tre vite", in Sardegna, a Milano e infine a Los Angeles.

"Sono volata a Los Angeles - spiega la ex velina di Striscia la Notizia - quando qui non avevo qualcosa di interessante da fare. E mentre stavo per tornare in Italia ho conosciuto Brian Perri e mi sono fermata. Non escludo di rientrare un giorno. In America nessuno mi conosce e mi tratta in modo speciale. Mi credi se ti dico che la cosa inizia a piacermi?. L'altro giorno sono andata in via Montenapoleone a Milano, era meraviglioso camminare e non venire fermata. Mi fermavano, ma timidamente per chiedermi una foto. Non come una volta che non potevo uscire di casa".

E tra una domanda e l'altra, Elisabetta Canalis parla anche dei suoi ex storici: "Se ho un ex a cui sono rimasta più affezionata? A Bobo, eravamo piccoli e ne abbiamo passate tante insieme. Ma in generale quando una storia finisce non riesco a mantenere i rapporti. E poi ora c’è Brian e non voglio mancargli di rispetto in alcun modo. George Clooney? È passato tanto tempo e non mi va di aggiungere altro. Però auguro a lui tanta felicità, come l’ho trovata io".

Nella lunga intervista la Canalis commenta anche il 2017, un anno difficile per la morte improvvisa di suo padre, "del bassotto con cui sono cresciuta e dell'agente Franchino Tuzio". E proprio parlando di quest'anno, non poteva mancare un riferimento al tema delle molestie. "Io di molestie per lavorare - conclude la Canalis - non ne ho mai subite. E se avances sono state, erano sempre garbate, finite là dove sono iniziate. Nessuno mi è mai saltato addosso. Se ho conosciuto Weinstein a Los Angeles? Sì certo e ha fatto avances anche a me. Ma quando ha capito che non ci stavo, non ha insistito".