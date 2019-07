Il diario segreto della regina Elisabetta: "Nessuno può leggerlo"

Secondo l’ultima indiscrezione rivelata da una fonte di palazzo al The Sun, Sua Maestà la regina Elisabetta tiene un diario segreto dall’eta di 15 anni, del quale sarebbe molto gelosa. Il diario può essere letto solo dal principe Filippo, unico membro a cui la regina mostrerebbe le sue emozioni riportate su carta: “ Usa della carta assorbente una volta finito di scrivere, e la mattina uno dei primi compiti del suo staff è di buttarla, in modo tale che nessuno possa avere la tentazione di leggere al contrario ciò che la regina scrive”.

Ogni notte lo staff lascia Sua Maestà da sola per scrivere la sue impressioni personali su un particolare argomento, i suoi pensieri sulle personalità incontrate e le notizie riguardanti la sua famiglia, “a meno che non accada qualcosa di vitale importanza, come una guerra nucleare”, scherza la fonte. “ Il diario viene portato ovunque la regina si trovi, che sia Windsor, Balmoral o Sandringham ed è custodito in un astuccio di pelle nera, la versione più piccola di quelli rossi che contengono i documenti governativi” , prosegue l’insider che aggiunge: “Esistono solo due chiavi, quella di scorta è custodita dalla sua segretaria per i casi di emergenza.”