Gabry Ponte "molto affettuoso" con la Gregoraci. Ma il web insorge

Nell’ultima puntata di Battiti Live, il festival canoro itinerante organizzato da Radio Norba, si è concluso con un incidente indesiderato che ha visto come protagonisti Elisabetta Gregoraci e il dj Gabry Ponte. Il gesto incriminato è stato ripreso e postato sul web ed è subito polemica.

Tutto ha inizio poco dopo l’esibizione del famoso dJ che ha intonato alcuni dei suoi pezzi più celebri, facendo scatenare il pubblico di Bari. E proprio durante i saluti finali è successo l’irreparabile. A nessuno è sfuggito il gesto di Gabry Ponte che ha fatto indignare il pubblico dei social e indispettito la stessa Elisabetta Gregoraci.

Il dj, infatti, segue con lo sguardo la conduttrice mentre arriva sul palco, fasciata in un abito nero ma che mette in mostra tutte le sue forme giunoniche. Dopo i saluti e i complimenti di rito, Gabry Pote mette una mano sulla spalla della Gregoraci e, qualche secondo dopo, scende lungo i fianchi, sfiorando forse inavvertitamente il lato b. In quel momento la Gregoraci ha la prontezza di allontanare la mano, ma seppur mantiene un certo contegno, la donna è molto spazientita per quello che è appena accaduto.

"Che schifo, mamma mia", si legge da alcuni tweet. Il video di quello che è accaduto è già virale. Sembra proprio che l’ultima puntata di Battiti Live sarà ricordata per il gesto hot e inaspettato di Gabry Ponte.