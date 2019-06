Elisabetta Gregoraci e il selfie che scatena la lite con la fan

Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore e madre amorevole di Nathan, è solita condividere su Instagram momenti passati insieme al figlio. Dopo lo scatto in riva al mare e lo shooting del buongiorno che le ha fatto guadagnare migliaia di likes, Elisabetta si è scattata un selfie sorridente insieme a Nathan.

L'ultimo scatto di Elisabetta Gregoraci

L'ultimo scatto, come sempre, ha attirato centinaia di commenti. Questa volta, però, è arrivato anche uno da parte di una donna che non c'è andata molto leggera. La Gregoraci, nello scatto, accenna a fare una linguaccia mentre Nathan si trova poco dietro la madre fissando lo smartphone. La didascalia della foto riporta la frase: "Selfie con la mamma. Io&Te" accompagnato da un cuore rosso. La maggior parte dei commenti sono stati compiacenti, gli elogi al fisico della conduttrice non sono mancati e anche per l'umiltà che la donna è capace di mostrare. "Ho dovuto mettere gli occhiali da sole tanta la luce che emanavi. Abbagliante bellezza" è uno dei commenti più amorevoli.

Tra i tanti commenti ce n'è stato uno, molto negativo, che non è passato inosservato: "E ma sta faccia da tr***n per un selfie da mamma non mi pare normale" ha scritto una donna. La Gregoraci, però, non si è persa d'animo ed ha risposto a tono: "Nemmeno una donna che usi questo linguaggio scurrile". Altri fan, prendendo le difese della showgirl, hanno replicato: "Tutta invidia".

