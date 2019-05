Elisabetta Gregoraci, la foto in bianco e nero incanta Instagram

Elisabetta Gregoraci in queste ore ha deciso di stupire i suoi follower su Instagram. La showgirl calabrese, infatti, ha pubblicato un suo scatto in bianco e nero letteralmente mozzafiato. Alcuni lo hanno addirittura paragonato ad una vera e propria opera d'arte. Anche perché la bella Elisabetta appare nello stesso tempo sexy e intrigante, ma senza essere volgare.

Elisabetta Gregoraci: La foto in bianco e nero

Lo scatto è intrigante non solo perché è stato fatto in bianco e nero. Ma perché, soprattutto, si basa sull'antico stratagemma di seduzione femminile del vedo e non vedo. Non solo, ma il sorriso della bella showgirl è talmente ammaliante e accattivante che alcuni follower addirittura non si rendono conto subito di trovarsi davanti ad una foto in bianco e nero. Elisabetta, infatti, ha introdotto lo scatto con le parole: "Adoro le foto in bianco e nero". Ma, ovviamente, questa non è la prima cosa che hanno notato la maggioranza dei suoi fan. Ad esempio un follower che si fa chiamare ziobaikal dice: "Ma lo sai che non mi ero nemmeno reso conto fosse in bianco e nero? Hai quel maledetto sorriso che ogni volta colora il mondo.. ". Elisabetta Gregoraci sa di essere mamma oltre che donna e per questo ogni sua foto non è mai volgare. Questa cosa è apprezzata moltissimo dai suoi seguaci su Instagram. Un fan, addirittura, è arrivato a dire: "No vabbè io alzo le mani davanti a tale bellezza mediterranea. Complimenti signora Gregoraci". Per non parlare del dettaglio delle gambe letteralmente perfette della Gregoraci. Un fan a tal proposito ha commentato: "Che gambe!" Infine un seguace, sul fatto che non sia mai volgare, ha scritto: "Questa foto è di una eleganza infinita, complimenti alla tua bellezza".

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?