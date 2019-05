Elisabetta Gregoraci massacrata sui social: "Troppo sexy per un parco"

In gita col figlio Nathan Falco al "Parco di Pinocchio", a Collodi, in provincia di Pistoia, Elisabetta Gregoraci non ha rinunciato a immortalare la bella gita insieme in una serie di scatti postati su Instagram. Se per correre e divertirsi nello splendido parco a tema dedicato al burattino più famoso del mondo Nathan ha scelto il look "giusto", vestendosi comodo e sportivo, la Gregoraci ha osato un pochino di più facendo infuriare il web.

Sotto una comoda felpa, ha indossato infatti degli shorts bianchi e un paio di stivali di pelle piuttosto provocanti. Il look della Gregoraci ha scatenato le critiche dei suoi follower che, pur facendole i complimenti per le sue bellissime gambe, lunghe, toniche e abbronzate, le hanno chiesto se non avesse proprio "un pantalone almeno fino alla caviglia da metterti? ” e quale fosse il senso di quegli stivali al limite tra lo sportivo e il bondage.