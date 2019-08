Elisabetta Gregoraci mostra le sue forme esplosive

La presenza di Elisabetta Gregoraci a Nerano, Costiera Amalfitana, non è passata inosservata. Non solo per la serata che ha passato insieme a Flavio Briatore nella taverna Anema e Core di Capri ma anche per la sua estrema bellezza ed eleganza. La Gregoraci ha fatto sfoggio di tutto il suo fascino, incantando i fortunati che hanno avuto il privilegio di incontrarla e magari farsi anche una foto insieme. Prova del suo fascino sono proprio gli ultimi scatti pubblicati sul suo profilo Instagram, in particolare l'ultimo che la vede indossare un vestaglia semiaperta che lascia intravedere le forme del seno.

La foto ha attirato, come previsto, centinaia di commenti positivi e d'ammirazione. "Sei la classe e la bellezza infinita....ti stimo e ti ammiro molto stupenda Elisabetta...soddisfatta di averti conosciuta!", scrive una sua fan. "Bella, solare, spigliata. Stai dando un grosso schiaffo (morale) a tutti quelli che ti hanno sempre etichettato come una raccomandata", scrive un altro.

