"Ma dove hai lasciato il seno?" La Gregoraci s'infiamma

La bellissima Elisabetta Gregoraci passa a pieni voti la prova costume e si prepara per l’estate al sole di Malta, ospite di un elegante resort dove posa a bordo piscina con un bikini azzurro iridescente. Questa sua ultima immagine postata su Instagram fa come sempre il pieno di visualizzazioni in poco tempo, ma, a differenza di altre sue sexy foto pubblicate sul social, è abbastanza controversa perché i suoi fan non capiscono dove sia andato a finire il famoso décolleté mediterraneo della diva della tv.

“ A me sembra una prima scarsa… ma che è successo? ”, si allarma subito un utente, seguito a ruota da tantissimi che, senza troppi giri di parole si chiedono: “ Ma il seno che fine ha fatto? ”. Sono in molti quelli che notano, infatti, come sia " molto meno prosperoso ” del solito, al punto da scriverle che quel bikini, proprio per questo motivo, “ non ti dona molto ”.