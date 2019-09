Elisabetta Gregoraci scrive per il figlio Nathan operato: "Sii forte, amore mio"

La conduttrice delle ultime edizioni di Made in Sud e Battiti Live, Elisabetta Gregoraci, è tornata al centro dell'attenzione mediatica. Questa volta, a far parlare dell'ex di Flavio Briatore è un post condiviso dalla stessa Gregoraci, che ha voluto informare i suoi follower dell'intervento subito stamane da Nathan Falco, il bambino avuto dalla sua unione con l'ex dirigente sportivo in Formula 1 ed imprenditore, Flavio Briatore.

"Mentre aspetto che tu esca dalla sala operatoria (nulla di grave, dobbiamo rimuovere i ferri al braccio)- ha scritto Elisabetta Gregoraci su Instagram- qui una sequenza di foto tue da bambino che mi piacciono tanto. Be strong my love". Queste ultime sono le parole che la showgirl ha riportato a corredo di una gallery, una carrellata di foto che ritraggono Nathan mentre si gode dei momenti all'insegna della spensieratezza.

Elisabetta Gregoraci: come sta Nathan

Tra i molteplici commenti giunti da parte degli internauti prima dell'operazione, si legge il messaggio di conforto destinato alla Gregoraci e scritto dalla showgirl Valeria Marini: "Andrà tutto bene".

Tra le sue ultime Instagram stories, l'ex moglie di Flavio Briatore ha fatto sapere poco fa che l'intervento subito da Nathan è ben riuscito.