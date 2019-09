Elisabetta II "ferita e delusa" dall'assenza di Meghan a Balmoral

Alla corte britannica si mormora che la Regina Elisabetta II sia “ ferita e delusa ” dalla scelta di Meghan Markle di non essere Balmoral per gli Highland Games, preferendo il viaggio dell'ultimo minuto a New York per assistere agli US Open.

La duchessa del Sussex venerdì scorso è volata, stavolta con un aereo di linea, negli Stati Uniti per sostenere la sua grande amica Serena Williams, impegnata nella finale degli US Open contro Bianca Andreescu. La fortissima tennista americana ha però perso la partita e sono state tantissime le critiche piovute su Meghan Markle, anche da parte del team della tennista che accusa la duchessa di “ portare sfortuna. ” La moglie di Harry, quindi, ha subito le critiche per essere andata a New York e quelle per non essere a Balmoral. Il primo a rilanciare la notizia del dispiacere della Regina Elisabetta II è stato The Sun nell'edizione di domenica, raccontando che la regina “è ferita e delusa in un momento in cui le piace riunire i suoi amici e la sua famiglia.”