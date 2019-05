Ellen DeGeneres, la conduttrice Usa racconta gli abusi sessuali da parte del patrigno: “Non sapevo nulla sul corpo”

Ellen DeGeneres ha deciso di tornare sul suo tragico passato e di parlare degli abusi sessuali subiti dal patrigno durante la sua adolescenza. A convincere la celebre conduttrice americana a tornare su quei tristi momenti della sua vita è il pensiero che giovani ragazze di oggi possano cadere nella viscida trappola degli abusi sessuali. “Voglio che le ragazze sentendo le mie parole non lascino mai accadere episodi simili”, ha dichiarato Ellen DeGeneres in un’intervista con David Letterman.

Gli abusi sessuali raccontati da Ellen DeGeneres risalgono ai suoi 15-16 anni, periodo in cui alla mamma era appena stato diagnosticato un tumore al seno. “Quando mia madre era fuori città, lui mi diceva che sentiva una protuberanza sul suo petto e che aveva bisogno di sentire il mio”, ha ammesso la conduttrice. “Allora non sapevo nulla sul corpo, non sapevo che ogni petto è diverso dall’altro. Alla fine riuscì a convincermi che aveva bisogno di sentire il mio seno e provò a farlo ancora e ancora. Un’altra volta invece provò a sfondare la porta e io saltai fuori dalla finestra e fuggii via perché sapevo che quella volta avrebbe voluto qualcosa di più”.

“Quando vedo che le persone riescono finalmente parlare di ciò che gli è successo, mi fa rabbia vedere che la vittima non viene creduta”, ha detto Ellen DeGeneres intervistata da Letterman per il programma di Netflix Non c’è bisogno di presentazioni. La comica americana ha ammesso di non aver voluto dire nulla alla madre in un primo momento. Ma poi ammette “non dovevo proteggere lei, avrei dovuto proteggere me stessa. Quando, dopo alcuni anni, gliene parlai, lei non mi ha creduta ed è rimasta con quell’uomo per altri 18 anni. Alla fine però decise di lasciarlo perché cambiava spesso la sua versione dei fatti".