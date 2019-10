Elodie e Marracash fanno sul serio: arriva il bacio su Instagram

Prima o poi doveva succedere. Eppure, dalla prima paparazzata durante in incontro di boxe ai primi di luglio, Elodie Di Patrizi e Marracash ce ne hanno messo un po' prima di uscire ufficialmente allo scoperto.

Quando i due sono stati scoperti insieme, infatti, non si sono affannati a smentire o negare niente, ma hanno cercato di vivere il loro rapporto con riservatezza, tenendolo il più privato possibile, per proteggere il sentimento che stava nascendo. Da qualche tempo, però, Elodie e Marracash sembrano essere più che consapevoli del sentimento che li lega ormai da qualche mese, tanto da renderli desiderosi di condividere le loro emozioni con fan e amici.

Così, è solo di poche ore fa che l’ex concorrente di Amici ha condiviso uno scatto di un loro bacio appassionato. Nell’immagine postata sul social, i due sono abbracciati l’uno all’altra nello scenario magnifico di una spiaggia di Zanzibar dove la coppia sta trascorrendo una vacanza da sogno immersa nella natura e, a giudicare dal bacio pubblicato, la loro passione sembra davvero alle stelle. Ad accompagnare il post, la didascalia: “Niente da aggiungere” .

A giudicare dalla foto, tra i due deve esserci un grandissimo feeling e lo scatto si aggiudica, in men che non si dica, la piena approvazione dei fan con commenti, complimenti e gesti di affetto. “Siete indescrivibili” , “Finalmente, era ora!” , “Questa è la vera passione” e “Facciamo il tifo per voi” , sono solo alcuni tra i commenti che si leggono in fondo al post.

Eppure, qualcuno ha voluto ironizzare sul fatto che più che un bacio sembra che Elodie e Marracash si stiano letteralmente prendendo a morsi. Ecco cosa scrivono in molti: “Ti sta ciucciando no baciando...” , “Vi state letteralmente mangiando l’un l’altro” , “Ma di lingua ne abbiamo?!? Perché non si vede!” e “Forse si può aggiungere qualche centimetro di lingua, no?!?” .

Insomma, che si tratti di morsi o baci, una cosa è certa: l’amore ha trionfato!

