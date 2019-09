Elodie sale sul palco, ma il vestito è trasparente

In questi giorni il Lungomare di Napoli è in fermento per via del Napoli Pizza Village, un villaggio mozzafiato animato dalla presenza di 50 tra le più rinomate pizzerie e da centinaia di pizzaioli top provenienti da tutto il mondo e pronti a sfornare oltre 100.000 pizze. Ad accompagnare, tanta buona musica e concerti live con grandi artisti nazionali quali Clementino, Edoardo Bennato, Rocco Hunt, The Kolors, Bianca Atzei e tanti altri.

Non poteva certo mancare anche la bellissima Elodie, una delle artiste più amate e apprezzate attualmente nel nostro Paese. Tuttavia, torna a far parlare di sé a causa di un incidente hot proprio in occasione del Napoli Pizza Village.

Nella serata di martedì, infatti, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi sembrerebbe che sia salita sul palco senza mutandine. Tuttavia, nei video pubblicati dai suoi fan non è del tutto chiaro se Elodie indossi o meno la biancheria intima. Sta di fatto che le trasparenze del vestito lasciano davvero poco spazio all’immaginazione. Ed è proprio questo dubbio che ha fatto sì che, in pochi minuti, la clip condivisa su Instagram abbia raccolto un boom di like e commenti.

Insomma, ancora una volta, Elodie ha voluto mandare in delirio i suoi follower e, senza preoccuparsi di creare scalpore, ha tirato fuori la sua personalità osando con il proprio corpo e la propria femminilità. Insieme a lei anche l’attuale fidanzato Marracash in un’esibizione di coppia nel tormentone dell’estate che sta per terminare, il singolo Margarita. Eppure, agli occhi dei fan, lui è passato letteralmente in secondo piano oscurato dalla bellezza disarmante di Elodie.

