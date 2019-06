Elodie: "Sexy come Rihanna? Magari..."

Dopo il grande successo del singolo “Pensare male” assieme ai The Kolors, Elodie torna con un'altra collaborazione e stavolta è toccato al rapper Marracash. “Margarita” è in corsa per il titolo di tormentone estivo 2019. “Volevo che questa canzone mi rispecchiasse e raccontasse come vivo la mia vita – ci racconta Elodie -. Sono una ragazza che vive tranquillamente e senza problemi, che non pensa al giudizio della gente. Infatti sono determinata e di carattere e in questa canzone esce proprio tutto quello che sono. Poi Marra ha messo il suo testo che parla anche di attualità come l'incendio di Notre Dame e la foto del buco nero. Una collaborazione riuscita”.



Sei sempre circondata da uomini nel tuo percorso artistico da Michele Bravi fino a Gué Pequeno. Scelta voluta?

“Direi casualità. In realtà ho molte amiche donne nel mondo della musica. Per questo ho in mente un progetto, il prossimo, che sia tutto al femminile. Ci sono poche collaborazioni tra colleghe nel nostro Paese, cosa che invece è prassi all'estero. Anche quando ho avuto la fortuna di cantare al grande evento Amiche In Arena ho stretto amicizia... Insomma vedremo, ci sarà qualche sorpresa e il progetto sarà molto bello”.



Il fatto di essere libera, un po' un cane sciolto, ha in qualche modo influito nella tua carriera?

“Non ti nascondo che ci sono stati alti e bassi dall'inizio della mia carriera. Ai momenti di successi si sono alternate anche diverse porte chiuse in faccia. Ma questa è la vita. Io non mi lamento, sono stata anche fortunata, brava e ho trovato delle persone meravigliose con cui collaborare dalla discografica alla comunicazione”.



Quanto è cambiata Elodie da "Tutta colpa mia" cantanta sul palco di Sanremo 2017?

“Quello è stato l'inizio della mia consapevolezza. Mi sono vista sul palco come una donna adulta, pronta a fare il salto nel buio e a rilanciarmi. Per questo mi piace mettermi in gioco. Vorrei che le persone che mi ascoltano, riescano a carpire tutte le mie sfaccettature, tutti i miei diversi colori...”.



Disco in arrivo?

“Diciamo che vogliamo proseguire con questi piccoli progetti, come si faceva una volta. Voglio toccare quanti più generi musicali a disposizione”.



Perché i giornali gossip ti vogliono sempre fidanzata?

“C'è ancora tempo dai, perché dovrei fidanzarmi ora? (ride, ndr)”



Si era parlato di un flirt con Balotelli...

“Ma va! Quella sera è stato gentile ed eravamo insieme a degli amici, mi ha accompagnata a casa e stop! Mi ha fatto sorridere quella storia, non c'erano nemmeno delle foto”.



Sui social sei molto sexy, segui le orme di Rihanna?

“Ma magari! Ma no dai... Di certo vivo molto bene con il mio corpo, ho lavorato anche come cubista in discoteca e secondo me la fisicità va di pari passo con la mia direzione artistica e con la mia voce. Perché limitarlo?”.



Segui già la nuova pagina pop de ilGiornale.it?