Elodie e la "pazza" chat con Marracash

Di recente Elodie Di Patrizi è stata la protagonista del gossip per via della paparazzata con Marracash. Questa volta però, non è un loro bacio hot a far discutere, quanto un messaggio privato scritto dalla cantante alla rapper Beba Ounce e che ha voluto condividere sul suo profilo Instagram.

I messaggi vocali sono stati inviati alla rapper Beba Ounce e si sente Elodie che esclama: “Oggi ho mangiato a casa di Marra, mi son cambiata l’assorbente a casa di Marra, pensa se domani mi alzo e canto come te… Naaa” . Nella storia di Instagram la cantante ha poi taggato anche Marracash, Beba Ounce e Massimo Pericolo.

Ebbene, la bella Elodie se ne infischia di quelli che possono scandalizzarsi nell’ascoltare un audio del genere e liberamente lo pubblica. Tuttavia, non è ben chiaro che significato possa avere la storia postata da Elodie.

Se alcuni ritengono che Marracash sia direttamente coinvolto, altri ritengono che sia una semplice presa in giro nei confronti di Massimo Pericolo e Fabri Fibra. Infatti, i due rapper, il 5 luglio 2019, hanno lanciato il brano Star Wars che, ad un certo punto, recità così: “Oggi ho mangiato a casa di Marra, ho cagato a casa di Marra e adesso registro il pezzo con Fibra, ma pensa se domani mi alzo e rappo come te, no” . A pronunciare questa frase è Fabri Fibra ed è, bene o male, molto simile a quella pronunciata da Elodie su Instagram.

Insomma, a ben guardare, l’intenzione di Elodie sembra essere stata quella di rilanciare il brano dei suoi amici appena uscito e non quella di raccontare un momento intimo.

