Elton John: “Candle in the wind? Non la eseguirò mai più davanti a William e Harry”

Elton John non voleva interpretare “ Candle in the Wind ” di fronte ai principi William e Harry il giorno del funerale della loro madre, Lady Diana, nonostante in questi anni la canzone abbia raccolto fondi milioni di sterline per la fondazione intitolata alla loro defunta madre. Il musicista originariamente scrisse la canzone con Bernie Taupin per rendere omaggio a Marilyn Monroe nel 1973, dopo la sua morte 11 anni prima. Tuttavia, nel 1997, fu chiamato da Buckingham Palace dopo la tragica morte della principessa del Galles, perché ne eseguisse una versione con le strofe modificate durante le esequie.

La rocktar 72enne in una intervista rilasciata a Billboard ha dichiarato: " Avrei preferito non aver fatto il disco e che lei fosse ancora viva, ma le cose andarono così. La canzone ha raccolto 37 milioni di sterline per la sua fondazione perché Bernie e io abbiamo rinunciato ai nostri diritti d’autore. Ci sembrava il minimo per onorarne a pieno la memoria ”, ha detto Elton John, aggiungendo che “ la canzone ha venduto 60.000 in India in un giorno e io non avevo mai venduto un disco in India prima di allorain tutta la mia vita ”.

“ Per me rappresenta un ricordo al contempo di dolore e amore per lei. Non ho suonato quella canzone per un paio d'anni perché mi rende troppo triste e, a parte il funerale della principessa Diana, non l'ho mai suonata davanti al principe William o al principe Harry, per rispetto. Non canterei davanti a loro nemmeno la versione originale, quella dedicata a Marilyn Monroe, perché so che gli farebbe comunque tornare in mente quel momento terribile delle loro vite ”. Come raccontato a Billboard nella stessa intervista, Elton è sempre stato vicino ai Reali inglesi. Ieri come oggi. È infatti in prima linea nel difendere Harry e sua moglie Meghan Markle, dagli attacchi della stampa. I Sussex quest'estate sono stati aspramente criticati per non aver usato voli di linea per viaggiare, ma jet privati, tra cui uno messo a loro disposizione da Elton John e suo marito David Furnish. In quell’occasione la star scrisse su Twitter: " Sono profondamente disgustato dal modo distorto e malizioso della stampa inglese nel descrivere il soggiorno privato del Duca e della Duchessa del Sussex nella mia villa di Nizza ".