Elton John celebra Lady Diana

Elton John ha ricordato Lady Diana, pubblicando uno scatto toccante che li ritrae insieme.

L’immagine, condivisa su Instagram dal cantante in occasione dell’anniversario della scomparsa della Principessa Triste, li ritrae giovani e sorridenti: un quadro abbastanza fedele della loro grande amicizia. “ Mi manchi così tanto ”, ha scritto Elton John a corredo della foto.

Quando Diana è venuta a mancare, nell’agosto 1997, il cantautore ha riscritto parte della sua hit “Candle in the Wind”, insieme al suo storico co-autore Bernie Taupin: il brano è stato poi suonato al funerale della Principessa di Galles. Poco prima della morte di Diana, lei ed Elton John persero un altro amico, lo stilista Gianni Versace, ucciso nel luglio 1997.

L’affetto per la donna è ancora così vivo nella popstar che si è esibita anche al Royal Wedding del figlio di Diana, il Principe Harry, il quale ha sposato Meghan Markle a maggio 2018. Tributi su Instagram alla Principessa Triste sono giunti anche da parte di altri vip, a partire dall’amica ed ex collega di Meghan Jessica Mulroney, che ha pubblicato anche lei una foto di Diana.

Come riporta HelloMagazine, lo stesso hanno fatto il giudice di talent Bruno Tonioli e la stilista Karla Welch, che tra i commenti ha raccolto la testimonianza di Courtney Love. “ Madonna mi chiamò sulla linea fissa per dirmelo... sembra strano ora che non siamo amiche. Mi ricordo che siamo rimanste a lungo al silenzio al telefono, mentre le nostre menti correvano su tante cose... l'essere rincorsa nel tunnel... tante altre cose. Che donna bella e cara deve essere stata. Così generosa. È ancora così triste ".

