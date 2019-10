Elton John ha aiutato a uscire dalla droga anche Lady Gaga

Dopo quello di Donatella Versace, saltano fuori i nomi di diverse star che Elton John dal dramma della dipendenza da alcol e droga. Non sempre con successo, come nel caso dell’amico George Michael di cui, durante un’intervista a "Channel 4 News" ha detto: " Ho cercato di aiutarlo e sostenerlo in ogni modo, ma non puoi aiutare le persone che non vogliono aiutare se stesse . E' il mio rimpianto più grande ”.

Esito diverso hanno avuto le sue parole su Lady Gaga che avrebbe combattuto per anni prima di uscire dal tunnel, aiutata nei momenti più difficili proprio dal baronetto del rock. Sir Elton John, infatti, si è rivelato “ un vero angelo custode ” per Lady Gaga, come ha confessato lei stessa al “The Sun”, rivelando che il giorno in cui toccò il fondo fu l'8 giugno 2013, a Cabo San Lucas in Messico, quando fece da damigella d’onore alla migliore amica Bo O'Connor's, ma fu ubriaca per tutta la cerimonia,causando diversi momenti di imbarazzo alla sposa.