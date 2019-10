Elton John: “Ho avuto un cancro alla prostata, potevo morire”

La sua prima autobiografia, ‘Me’, sarà nelle librerie dal prossimo 15 ottobre ma, sulla vita di Elton John, iniziano già adesso ad uscire delle notizie finora sconosciute.

Una in particolare, riguarda un problema di salute che ha portato il cantante inglese quasi sul punto di morire. Fino ad oggi, infatti, nessuno aveva mai saputo che nel 2017 Elton John ebbe un cancro alla prostata seguito da una infezione che stava per costargli la vita. Ai tempi, uno dei suoi collaboratori aveva annunciato uno stop a causa di unainfezione rara che l’artista aveva contratto durante un tour in Sudamerica, ma solo ora si apprende che, in realtà, Elton John dovette fermarsi per una infezione nata in seguito alla rimozione di un tumore alla prostata.

“ Sono stato incredibilmente fortunato, anche se non mi sentivo tremendamente fortunato in quel momento – si legge nella sua autobiografia - . Rimasi sveglio tutta la notte, chiedendomi se sarei morto. In ospedale, da solo nel cuore della notte, ho pregato: ‘Per favore non farmi morire, per favore fammi vedere di nuovo i miei figli, per favore dammi ancora un po’ di tempo’. Dopo 11 giorni in ospedale sono stato finalmente autorizzato a tornare a casa e ho impiegato sette settimane per riprendermi, imparando a camminare di nuovo ”.