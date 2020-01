Elton John rischia il titolo di Sir per la Megexit?

Altro schiaffo alla Regina Elisabetta II. Secondo il Mirror persino Elton John sapeva della Megexit prima della Sovrana, lasciata del tutto all’oscuro dalla coppia e avvisata dai media quando ormai il comunicato-bomba dei Sussex era già online, scatenando i social di tutto il mondo. Secondo il tabloid la rockstar, che ha anche cantato al ricevimento di nozze di Harry e Meghan, sarebbe stato " da tempo al corrente " della volontà dei due di fare un passo indietro rispetto ai loro doveri di reali senior, eppure, " pur essendo Sir non ha sentito la necessità di farne voce con la Sovrana " attorno a cui pare sia stato eretto come un muro da parte di tutti per impedirle, forse, di stroncare sul nascere l’iniziativa di quello che " era il suo nipote preferito ".

Anche suo figlio, il Principe Carlo, era a conoscenza dei piani dei Sussex, ma, essendo passato prima di loro attraverso una tempesta mediatica ai tempi del suo divorzio da Lady Diana, aveva consigliato loro di ponderare bene questa scelta e di riparlarne con più calma tutti insieme quando sarebbero tornati a Londra dopo aver passato in Canada le ultime festività. Ma anche lui è stato snobbato sul filo di lana e avvisato da Harry solo dieci minuti prima che il comunicato stampa in cui lui e Meghan si dimettevano da reali senior era pronto per essere lanciato online.

Pare che Carlo nel tentativo di proteggere il figlio abbia deciso di non rivelare a sua madre, la Regina, i piani della coppia, convinto di poterli ancora convincere a restare nella Royal Family. Ma le cose sono andate diversamente, il che ha scatenato l’ira della Sovrana non solo verso i Sussex, che l’hanno scavalcata ufficializzando una decisione così importate senza prima consultarla, ma anche verso il figlio Carlo, tanto che alcuni insider a corte del Mirrror hanno dichiarato: " La Regina è furiosa e ha detto al Principe del Galles che tocca a lui occuparsi della faccenda e che deve farlo rapidamente ".

Quanto a Elton John, già grande amico di Lady Diana, e poi di entrambi i suoi figli, ma, in particolare di Harry, considerato più alla mano perché più libero rispetto al protocollo reale del fratello William che un giorno sarà re, e noto amante della vita notturna in tutta la sua giovinezza passata a divertirsi da un party all’altro, secondo il Mirror avrebbe parlato con la coppia " ogni giorno prima che annunciassero il loro piano per interrompere i loro doveri di reali, mantenendo segreta l’informazione e dimostrandosi così un buon amico di Harry ma un pessimo baronetto ", tanto che c’è chi chiede che gli sia revocato il titolo conferitogli proprio dalla Regina Elisabetta II.

" Per Harry il cantante è una specie di figura paterna e un punto di riferimento molto importate nella sua vita ", ha confermato una fonte al Mirror aggiungendo: " I due hanno preso la loro decisione da soli, ma Elton John è stata la spalla cui appoggiarsi quando, lamentandosi della loro difficile vita a Corte, gli hanno anticipato i loro piani. Elton ha molto ammirato il fatto che Harry e Meghan volessero riprendersi il controllo delle loro vite e in questi giorni è stata la loro roccia e, anche se non avrebbe mai detto loro cosa fare, è stato un orecchio in ascolto e di supporto in tutto ". Intanto, scoppiata la polemica per il comportamento " poco leale " del cantante verso la sua Regina, un portavoce del cantante si è affrettato a smentire tutto sul Post, data la delicatezza della situazione in cui Elton John si trova in quanto baronetto.

" La Megxit è stata una sorpresa anche per lui e la prima volta che Elton ha sentito dei dettagli e dei tempi dei piani di Harry e Meghan è stato quando l'annuncio è stato postato sul loro Instagram. Sir Elton John tiene molto sia a loro ed è pienamente favorevole a qualsiasi decisione presa dalla coppia, sapendo che vengono prese da loro due da soli, senza alcuna influenza esterna e con in mente solo la loro felicità e benessere futuri ", ha insistito il portavoce, negando ogni coinvolgimento del cantante nell’elaborazione della Megexit.

