Emanne Beasha a 10 anni incanta il mondo con Caruso

Cantare Caruso, uno dei brani più celebri ed emozionanti di Lucio Dalla, non è facile. Lo è ancora meno se sei una bambina di 10 anni. A Emanne Beasha non glielo devono aver detto e così lei è salita sul palco di America's Got Talent con il suo delizioso abitino bianco e ha impressionato i giudici del talent show con la sua voce potente e angelica.

Emanne Beasha è un vero talento della lirica. I suoi genitori hanno scoperto le sue doti all'età di due anni e già a sei anni la bambina ha iniziato a cantare le opere italiane, prendendo dimestichezza anche con questa lingua. Nata e cresciuta ad Amman, in Giordania, nel suo Paese è una piccola celebrità. Due anni fa è stata invitata dal Re Abdullah II al Palazzo di Raghadan per le celebrazioni del Giorno dell'Indipendenza, ricevendo una delle più alte onoreficenze del Paese, la King Abdullah II Ibn Al Hussein Medal of Merit, medaglia d'oro al merito.