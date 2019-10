Emanuele Filiberto di Savoia convinto a partecipare ad Amici: "La De Filippi mi affascina da sempre"

Manca poco alla puntata finale di Amici celebrities, che verrà trasmessa mercoledì 23 ottobre e decreterà il vincitore del talent-show ideato da Maria De Filippi per i vip che abbiano ad oggi custodito nel cassetto la passione per il ballo e/o il canto. E, nelle ultime ore, fanno discutere alcune dichiarazioni rilasciate da un ormai ex concorrente dello spin-off di Amici di Maria De Filippi. In un'intervista concessa a Tv, sorrisi & Canzoni, l'ex membro della Squadra Blu, Emanuele Filiberto di Savoia, ha tracciato un bilancio del suo ritorno in tv segnato al format delle celebrità targato Canale 5 - a cui ha partecipato, perché convinto da Maria De Filippi: "Ho sempre subito il fascino di Maria, è sincera e intelligente".

L'ex concorrente di Amici dal sangue blu ha confidato, inoltre, di non essere troppo dispiaciuto per non aver avuto accesso alla finale in arrivo della trasmissione dei vip e ha, poi, spiegato nei dettagli il motivo che lo ha sospinto a partecipare allo show del mercoledì sera targato Mediaset: "Mi ha convinto (Emanuele allude a Maria De Filippi, ndr), perché mi ha spiegato che era un'accademia e non un reality. Infatti, dopo aver vissuto due mesi là dentro, ho avuto bisogno di qualche giorno per riprendere contatto con la realtà. Ho ricevuto decine di messaggi su Instagram di giovani che prima non mi conoscevano e che mi ringraziavano perché li ho fatti credere in qualcosa".

Emanuele Filiberto di Savoia e i progetti dopo Amici

In vista del futuro, Emanuele Filiberto non nasconde di avere già in cantiere un progetto imprenditoriale, una sfida negli Stati Uniti d'America: "Aprirò una catena di ristoranti, per mostrare come si fa la pasta fresca. Serviremo anche pizza al taglio, cannoli e tiramisù". Nonostante la sua eliminazione dal talent di Maria De Filippi, registratasi alla semifinale di Amici Celebrities, il principe ha fatto sapere che non disdegnerebbe l'idea di poter tornare a cantare nell'imminente: "Sì, che i TheGiornalisti stanno cercando un cantante... magari mando il curriculum!".

