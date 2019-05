Emanuele Filiberto di Savoia operato di nuovo per tumore al setto nasale

Ha scelto di non lasciar trapelare alcuna notizia se non dal suo profilo social dal quale Emanuele Filiberto di Savoia ha annunciato di doversi sottoporre ad un nuovo intervento per la rimozione di un altro tumore al setto nasale.

Così, attraverso una Instagram story nella quale ha mostrato il suo braccio su un letto di ospedale, Emanuele Filiberto ha spiegato di aver saputo che il tumore, che aveva scoperto in seguito alle insistenze della moglie e che aveva combattuto tempo fa, si è ripresentato. Per lui, dunque, è stato necessario sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico per rimuovere il cancro al setto nasale. “ Non è mia abitudine, ma anticipo le speculazioni... - aveva scritto sul suo profilo social il principe – Oggi mi rifaccio operare dello stesso problema che ho avuto qualche anno fa...e non voglio nominare. Tutto andrà bene! Ho il morale e sono fiducioso! ”.