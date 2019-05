Emilia Clarke e il commovente addio a Game of Thrones

Emilia Clarke ha detto addio a Game of Thrones. La serie firmata da David Benioff e D.B. Weiss è giunta al termine, con il sesto episodio dell'ottava stagione che ha messo un punto definitivo alle avventure di Westeros.

I Sette Regni si accomiatano dal pubblico e così ha fatto anche Emilia Clarke, interprete di Daenerys Targaryen, punto fermo dello show HBO sin dalla prima stagione. La madre dei draghi, infatti, è stata una dei personaggi più amati dell'intera serie ed Emilia Clarke ha sempre manifestato il suo legame e la sua riconoscenza verso un personaggio che non solo le ha permesso di vincere sfide con se stessa, ma che soprattutto l'ha resa nota al grande pubblico, fino a farla diventare testimonial di Dolce e Gabbana.

Era pressoché ovvio, dunque, che Emilia Clarke non avrebbe perso l'occasione per dire addio ad una serie televisiva che ha significato tanto per lei e per la sua carriera. L'attrice ha scelto il suo profilo instagram per dare voce ai sentimenti che hanno accompagnato questo finale di serie.

Emilia Clarke ha pubblicato una galleria con quattro scatti sul suo profilo: in due la si vede con tutta la crew di Game of Thrones, mentre in altre due ci sono il dettaglio delle acconciature di Daenerys e, infine, il volto della Khaleesi. Nella didascalia di accompagnamento l'attrice ha scritto: "Cercare di trovare le parole adatte per questo post mi ha lasciato sopraffatta da tutto quello che voglio dire e da quanto piccole sembrino le parole in confronto con quanto questo show e Dany abbiano significato per me. Il capitolo della Madre dei Draghi ha preso gran parte della mia vita adulta. Questa donna si è presa tutto il mio cuore. Ho sudato nella fiammata del fuoco dei miei draghi, ho versato molte lacrime per coloro che hanno lasciato la nostra famiglia troppo presto. Mi sono spremuta le meningi cercando di dare giustizia alla Khaleesi, alle sue parole e alle sue molte azioni. Game of Thrones mi ha formato come donna, sia come attrice che come essere umano. Avrei voluto che mio padre fosse qui per vedere quanto lontano siamo arrivati. Ma a voi, cari, gentili e magici fan...a voi devo tantissimi ringraziamenti, Senza di voi non c'è nessun noi. E adesso la nostra guardia è conclusa".

